总统：科学经费的分配需要严格的纪律

托卡耶夫总统在讲话中指出，如今各国之间为实现技术进步而展开了激烈的竞争。

- 如果我们希望国家发展繁荣，首先，我们需要特别重视数字化和人工智能的发展。这是我作为总统最重要的目标之一。总的来说，近年来我们在这一领域取得了长足的进步，但仍有许多工作要做。过去五年，科研投资额增长了六倍。我国的研究型大学数量不断增加，它们与实际生产的联系也日益紧密。据政府统计，目前已启动200多个商业项目。由此，“大学-科研-创新-商业”生态系统正在逐步形成。科技城、科技园区和工程中心等项目正在建设中。总之，我们在科学领域看到了多年来未曾出现的积极发展趋势。你们也积极参与到这项至关重要的工作中来。我向各位致以最诚挚的谢意。-他说。

总统指出，根据我国新宪法，科学领域将以更快的速度发展。

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托卡耶夫表示，扩大科学领域在我国宪法中被列为主要战略优先事项之一。这意味着，发展大学、科研基础设施以及为科学家创造条件，不仅是政府的工作方向之一，而且已被确立为国家的宪法义务。

- 哈萨克斯坦拥有超过420个科研机构，2.7万多名科学家和研究人员在此工作。这是一支非常庞大的学术队伍。尤其令人欣喜的是，科研人员队伍正在年轻化，近一半的国内科学家年龄在40岁以下。这种代际更迭使得科学能够适应世界飞速发展的时代需求。我对哈萨克斯坦科学的未来充满希望。然而，作为一名熟悉国际经验的人，我不会过分夸大国内科学的现状，也不会说它已经“取得了全面成功”。但是，我们拥有发展科学的基础设施和人才储备。政府和科学界有着共同的战略目标，那就是营造更高效的科研环境，促进经济创新，并最大限度地实现科研与生产的融合。坦白说，这个问题几乎是擦着皮毛就能解决的。-总统说。

国家元首认为，科学经费的分配需要严格的纪律，资金应该按照优先顺序使用。

- 过去六年，国家多次增加对科学的投入。每年拨给科学领域的资金超过2000亿坚戈，甚至超过5亿美元。这对哈萨克斯坦来说是一笔巨款。然而，我们尚未看到科学投入的真正成效。总检察长办公室揭露了相关部委和科学基金中大量大规模的财务违规行为。很难确切地说出这些违规行为发生的原因。从资助对象资格审核到项目实施，资助流程的各个环节都存在明显的缺陷。在我看来，科学与腐败是相互矛盾的，根本不应该相提并论。没有任何过滤机制或屏障能够阻止任何挪用国家资金的行为。科学发展进程缺乏连贯性，一种“总能找到办法利用资金”的态度根深蒂固。科研工作的真正价值和创新性何在？无人问津。此外，审批流程耗时过长，项目无法按时完成。政府需要彻底调查这些问题，并采取紧急措施纠正现状。-他说。

【编译：小穆】