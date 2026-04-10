13:54, 10 四月 2026 | GMT +5
核医学服务能力持续提升 我国将逐年扩大PET/CT检查规模
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在答复马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，我国将逐年扩大正电子发射断层显像—计算机断层扫描（PET/CT）检查规模。
别克帖诺夫指出，核医学发展，包括放射性药物的生产、诊断和治疗，是卫生领域的重要方向。目前，我国已形成专业化机构网络。
数据显示，全国现有5个放射性药物生产基地、12个核医学中心（配备24台设备）以及23个活性病房。鉴于肿瘤诊疗的重要性，政府正持续提升诊断能力。随着基础设施不断扩展，PET/CT检查数量预计将逐年增加：2026年达到6.8万例（投入188亿坚戈），2027年增至7.3万例（201亿坚戈），到2028年将达到13.4万例（370亿坚戈）。
总理还表示，目前正推进采用新型放射性药物的诊断项目定价工作。
他强调，为进一步完善核医学服务体系，我国已批准《2026—2031年核医学发展路线图》。该路线图涵盖基础设施建设、放射性药物生产与扩展、现代诊断技术引入以及人才队伍建设等内容，旨在分阶段建立覆盖服务全流程的可持续国家核医学体系。
【编译：木合塔尔·木拉提】