哈萨克斯坦新学年3410名儿童入学 人工智能教育与学前改革同步推进

部长指出，自2025-2026学年起，人工智能（AI）将分阶段引入教育体系，首先从“数字素养”和“信息学”课程开始。同时，已在中等教育体系中确立人工智能应用的伦理标准。面向学生的“Day of AI”在线课程以及面向教师的三级培训课程已准备就绪。

此外，他还介绍了“未来学校”新型学校管理模式的推进情况。根据总统指示，新的管理标准已制定完成，3,000多名教师接受了三级培训，该模式将于今年9月正式投入运行。

学前教育推行代金券（voucher）资助机制 节省预算逾77亿坚戈

在汇报学前教育和培训领域的改革进展时，比森巴耶夫指出，自2024年起，哈萨克斯坦分阶段引入学前教育机构代金券资助制度，以提升服务可及性和质量，并确保透明度。目前，该机制已在全国20个城市和7个地区试点运行。

在试点期间，已发放461,000张代金券，幼儿园等候名单减少了93,000个名额，由此节省了超过77亿坚戈的预算资金。该制度计划从今年9月起至年底分阶段推广至所有学前机构。

新学年还将扩大实施“语言浸入”国语学习项目及“5岁前掌握”早期教育项目，这两项计划此前在全国5个地区试点运行。试点期间，共有135所幼儿园的7,000多名儿童掌握了国语，37,000多名家长获得了咨询服务。

此外，部长补充道，学前机构教育工作的重点之一是从小培养儿童的劳动观念。今年9月起，将在100所幼儿园以试点方式实施覆盖12,000名儿童的新项目。

