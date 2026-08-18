新学年哈萨克斯坦大学生将超74万 AI大学迎来首批学生

（哈萨克国际通讯社讯）2026年新学年，哈萨克斯坦高校学生人数预计将超过74万人。与此同时，根据国家元首指示设立的哈萨克人工智能研究大学将于今年正式启动教学，并迎来首批学生。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克在政府会议上表示，目前全国共有123所高等院校，其中107所为普通高校。新学年学生规模预计将超过74万人。

Фото: Үкімет

今年国家助学金（公费名额）规模与去年基本持平。约12.7万名申请者参加本科国家助学金竞争，较去年增加约1.4万人，相关结果已于8月7日公布。目前，已分配国家助学金中约98%得到使用。

除国家助学金外，各地政府、高校、不同基金会以及校长专项资金还计划提供约5000个额外奖学金名额。

本科招生将于8月25日结束，硕士和博士阶段招生工作将持续至8月28日。目前，相关助学金竞争程序仍在进行。

努尔别克表示，今年根据国家元首指示，哈萨克斯坦人工智能研究大学将正式启动学生培养工作，预计首批招收约600人。

其中，本科阶段计划招收400名学生，308人为国家助学金获得者；硕士阶段计划招收100人，相关名额包括Astana Hub、Alageum提供的奖学金以及自费学习名额。

此外，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金还将选派100名员工参加MBA AI+X项目培训。