阿斯塔纳教育基础设施加速升级 新学年将有12所学校投入使用

会见时，托卡耶夫总统听取了关于首都社会经济发展及基础设施建设情况的汇报。

据哈斯姆别克介绍，目前阿斯塔纳各项主要经济指标均呈积极增长态势。今年前四个月，首都固定资产投资总额达5880亿坚戈，同比增长9.1%。投资项目涵盖制造业、教育、医疗、交通、贸易及物流等多个关键领域。

在交通基础设施方面，轻轨项目全线投运，为进一步优化首都公共交通网络，项目第二阶段工作正在抓紧制定与落实。

此外，哈斯姆别克还详细汇报了社会民生设施建设及居民区环境改善工作。近年来，阿斯塔纳已新建成44所学校；新学年中，还将有12所学校投入使用。同时，首都市政府计划近期交付2座少年宫及6所幼儿园，以完善教育配套。

医疗卫生领域，阿斯塔纳规划在2028年前完成2座围产中心、1座多学科医院及1座诊断综合体的建设工程。

哈斯姆别克还汇报了城市工程通讯基础设施建设及"智慧城市"项目实施进展。针对城市景观优化，阿斯塔纳计划在2026年完成173个庭院及公共空间景观美化，并栽种110万棵绿植。

会晤结束时，托卡耶夫总统对杰恩斯·哈斯姆别克的工作给予积极评价，并就首都进一步发展提出了多项明确指示。