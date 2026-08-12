新学年全国超38万名儿童将升入小学一年级

据哈萨克斯坦教育部消息，截至目前，预计入学的新生中已有约32万人完成入学登记，占总数的约84%。

其中，约29.6万名儿童将在公立学校就读，约2.3万人将在私立学校就读。城市学校已录取约19.1万名儿童，农村学校约12.8万人。此外，教育机构还接收了近4000名有特殊教育需求的儿童。

从授课语言来看，超过71%的准一年级学生选择哈萨克语授课班，超过26%选择俄语授课班，另有约2.5%选择其他语言授课班。值得注意的是，已有超过2000名其他民族儿童选择进入哈萨克语授课班。教育部表示，这反映出家长对哈萨克语教育的兴趣正在上升。

今年一年级招生工作根据教育部与人工智能和数字发展部联合发布的命令，以试点项目形式开展。按照批准的时间安排，入学申请自2026年5月27日起分阶段受理，持续至8月31日。

目前，约84%的申请由家长通过线上方式提交。家长可通过电子政务门户网站eGov.kz、eGov Mobile移动应用办理，也可以直接前往所选择的学校提交材料。

从地区来看，预计一年级新生人数最多的是突厥斯坦州，超过5万人；其次为阿拉木图州，超过3.5万人；阿斯塔纳市约3.3万人；阿拉木图市超过3.1万人；奇姆肯特市超过2.9万人。上述地区一年级新生人数较多，主要与当地人口规模及较高的出生率有关。

教育部建议家长及时办理入学手续。有关招生的更多信息可向所选择的学校咨询，也可通过eGov.kz门户网站及eGov Mobile应用查询。