新学年临近：哈萨克斯坦如何筑牢校园和儿童安全防线

（哈萨克国际通讯社讯）9月1日，哈萨克斯坦将迎来新学年，数百万儿童将重新走进幼儿园、学校和各类教育机构。随着开学临近，校园安全、未成年人权益保护以及教育基础设施准备情况再次成为社会关注的重点。

近年来，哈萨克斯坦持续完善儿童权益保护机制，从强化相关法律责任，到检查校园安防设施、改善学校周边交通环境，再到推进医疗保障和实施国家层面的儿童发展战略，一套覆盖儿童学习、生活和成长环境的综合保障体系正在逐步形成。

未成年人权益保护力度持续加强

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）曾多次强调，保障儿童人身安全是维护儿童福祉的重要任务之一。

哈萨克斯坦总检察院法律统计和特别记录委员会数据显示，2024年和2025年，全国每年登记的针对未成年人实施的刑事违法行为均为约3400起，这一数字较此前几年明显增加。相关案件受害者人数在2024年增至4200人，2025年则降至3900人。

不过，这一统计变化也与近年来哈萨克斯坦扩大儿童权益保护范围、加强违法行为识别和登记有关。

2024年至2025年，哈萨克斯坦通过了10部包含预防侵犯儿童权益相关规定的法律。2024年4月，总统签署《关于对哈萨克斯坦共和国部分法律文件就保障妇女权利和儿童安全问题进行修改和补充的法律》，进一步扩大涉及未成年人的违法行为范围。

这意味着，相关数据的增长不仅反映出儿童面临的危险情况被更多发现和记录，也与儿童权益保护覆盖面的扩大有关。哈萨克斯坦近年来在加强儿童权益保护法律体系方面采取的措施也获得国际专家积极评价。

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逾万所教育机构接受安全检查

哈萨克斯坦内务部近年来采取多项措施，以降低针对儿童实施违法行为的风险。

根据内务部数据，新学年开始前，有关部门对全国幼儿园、学校和职业院校是否符合安全要求进行了检查，涉及约1.06万个教育机构。

目前，所有受检机构均安装视频监控系统和紧急报警按钮，93%的学校安防系统已经接入内务部快速反应管理中心。

全国20个地区中，有7个地区已全面完成相关系统接入任务，另有6个地区完成率超过95%。北哈萨克斯坦州和库斯塔奈州进度相对滞后，接入率分别为72%和70%。

检查期间，有关部门共发现500项违规问题，174名负责人被追究责任。

学校周边交通设施仍需进一步完善

除校内安全外，学校周边道路交通安全也是新学年准备工作的重点。

内务部工作人员在开学前针对学校、幼儿园和职业院校周边道路基础设施存在的问题，下达了超过2500份整改通知。

检查结果显示，全国城乡教育机构周边仍需增设180多个行人交通信号灯、4100个行人过街交通标志以及约1.27万延米用于分隔人行道与机动车道的护栏。

此外，还需安装近1000处人工减速设施，以提醒机动车驾驶员在学校等儿童集中区域降低车速。

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全国在校及入园儿童将达580万人

保障儿童权益不仅意味着防范违法行为，也包括为儿童创造安全、舒适的学习和成长环境。

哈萨克斯坦教育部数据显示，目前全国共有8000多所学校。今年另有101所学校正在建设，其中12所已经投入使用，64所计划于年底前完工，另有17所预计于2027年完成建设。

未来两年，全国还将对178所学校实施大修。

与此同时，部分项目仍存在不能按期完工的风险。目前，全国9个地区的13个项目存在无法在新学年开始前按时完成维修的风险。阿特劳州、阿克托别州、乌勒套州和东哈萨克斯坦州的8个学校建设项目也存在延期风险。

总体来看，今年哈萨克斯坦各类教育机构将接纳约580万名儿童和青少年。

其中，幼儿园儿童超过110万人，在校学生约410万人，9月还将有超过41.7万名学龄前儿童加入这一群体。此外，技术和职业教育机构预计将有约55.6万名学生就读。

这些儿童和青少年均不同程度地被纳入预防违法行为和保护未成年人权益的相关项目。

学校医疗保障水平提升

教育机构的安全保障并不仅限于视频监控、报警装置等安防设施，学校医疗服务同样是检查和完善的重要内容。

哈萨克斯坦卫生部数据显示，自2023年以来，学校医务室专用设备配备率提高23个百分点，目前已达到95%；医务人员配备率提高8个百分点，同样达到95%。

学校牙科诊室数量则从145个增加至288个，接近翻番。

今年以来，全国已有230万名学生接受预防性健康检查，其余学生计划于年底前完成相关检查。

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未来数年将投入1.3万亿坚戈完善儿童保障体系

为儿童创造安全、幸福的成长环境，已经成为哈萨克斯坦国家层面的系统性工作。

2026年1月底，哈萨克斯坦通过《哈萨克斯坦儿童2026—2030年构想》。该文件根据总统指示，由哈萨克斯坦专家在联合国儿童基金会（UNICEF）专家参与下制定。

构想涵盖未来数年保障儿童权益的一系列具体任务，包括对儿童活动轨迹进行数字化管理、加强对家长的支持并提高其责任意识、制定儿童权益保护领域相关标准、加强专业人员支持以及完善儿童基础设施等。

为落实相关举措，计划投入的资金总额达到1.3万亿坚戈。

构想同时设定10项主要指标，供相关国家机关在未来数年推进落实。

其中，哈萨克斯坦计划将未成年人法律保护水平从2026年的93%提高至2030年的97%；符合安全要求的儿童基础设施、服务和商品占比将从60%提高至80%；儿童福祉指数则计划从61.5分提升至68分。

儿童权益保护水平获国际评价

参与上述构想制定工作的联合国儿童基金会专家对哈萨克斯坦加强儿童权益保护领域的改革给予积极评价，并认为哈萨克斯坦相关经验可为其他中亚国家以及部分欧洲国家提供参考。

在2026年全球儿童权利指数（KidsRights Index）排名中，哈萨克斯坦连续第三年跻身儿童权利指数最高的25个国家之列。

今年，哈萨克斯坦以0.797的指数位居全球第24位。相关指数高于瑞士、阿联酋、加拿大、瑞典和英国等国家。

与此同时，哈萨克斯坦儿童福祉和权益保障相关指标在中亚国家中处于较高水平，也明显高于排名第151位的俄罗斯。

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总体而言，哈萨克斯坦正在持续加强儿童安全和权益保障。从完善法律法规、提升校园安防和医疗设施水平，到改善学校周边交通基础设施，再到实施覆盖未来数年的国家级儿童发展战略，儿童保护工作正逐步形成更加系统的机制。

与此同时，相关领域的改善不仅体现在国内各项指标的变化上，也逐渐得到国际评价体系的认可。