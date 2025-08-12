新学年在即：哈萨克斯坦计划开放200余所新学校

会后将举行新闻发布会，教育部长哈尼·比森巴耶夫与科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克将回答媒体提问。

据悉，2025-2026学年，全国计划开放200多所新学校，新增学位约30万个。其中，112所学校将在“未来学校”国家项目框架内建设，可提供20.6万个学位。通过落实这些项目，将解决15所危房学校问题，停止三班倒教学，弥补约15万个学位缺口，并推动农村学校教学条件逐步接近城市标准。

与此同时，全国245所学校已启动大规模现代化改造工程，内容包括更换屋顶、翻新外立面和窗户、对工程管网进行大修，以及校园美化和绿化。

另有1000所农村学校正在进行维修，图书馆、食堂和安保系统同步升级，并更换新家具。同时，已采购1000套现代化教学设备，应用于化学、物理、生物、机器人技术和STEM等学科的教学。

在新学年到来之际，全国正按照“全民教育”基金计划开展学生返校准备工作。今年预计将有超过50万名儿童获得资助。该基金长期为孤儿、失去父母照顾的儿童、低收入家庭及接受定向社会援助家庭的孩子提供帮助，同时也会向面临生活困境的学生伸出援手。

援助资金将直接转入家长账户，方便其自主选购校服、鞋子和文具。2025年，每名学生的最低资助金额为46,228坚戈。

【编译：阿遥】