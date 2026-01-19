阿斯塔纳学校引入人工智能视频监控系统 守护学生安全与纪律

据阿斯塔纳市政府官网消息，这座位于阿斯塔纳叶斯勒的学校于2024年建成投入使用，目前共有847名学生，由63名教师负责教学。作为一所全面实现数字化的学校，该校所有视频监控摄像头均搭载了人工智能系统。

学校校长艾古丽·别伊森比纳介绍说：

“从今年9月起，我们开始实施基于人工智能的学校管理模式。作为项目的一部分，我们与‘Protector AI’公司签署合作协议，对方为我们实验性安装了新一代智能设备。”

Фото: Астана әкімдігі

据她介绍，人工智能系统能够对校园内学生的行为进行严密监控，一旦发现潜在风险将立即作出反应。

“系统能即时识别校园内的攻击性行为。例如，如果有学生遭受同伴欺凌，或出现违反校规的情况，人工智能摄像头会立刻将相关视频片段推送给校长，也就是我。随后我们会约谈涉事学生家长，进行教育引导。”校长表示。

Фото: Астана әкімдігі

此外，该系统还能分析学生的表情与情绪状态。

“如果某位学生在一段时间内多次表现出愤怒情绪，教师就会针对性地开展额外工作，比如组织心理辅导或专项训练。”艾古丽校长解释道，“这项辅助功能自9月启动以来，主要目的不是事后处理，而是提前预防。随着学校规模快速扩大——开校时仅有242名学生，如今已增至847人，未来计划达到1200人——仅靠人工监控全部摄像头已不现实。而人工智能视频系统能实时预警，大大提升管理效率。”

Фото: Астана әкімдігі

校长还指出，人工智能的应用不仅限于安全保障，更有力推动了教学质量的提升。

“基于人工智能的学校模式，其核心目标之一就是全面提高教育质量。为此，去年5月至9月期间，全校教师参加了人工智能应用专项培训。如今，教师们已熟练运用人工智能工具，让课堂变得更加生动、高效且富有针对性。每位教师都拥有个人资源库，内含各学科虚拟实验室、练习题与测试题。课堂上，学生通过虚拟实验将理论与实践相结合，并在课末通过人工智能生成的在线测试巩固所学。教师只需借助人工智能快速设计和批改测试，既节省大量时间，又能根据分析结果及时调整对每位学生的指导策略。同时，教师们积极参加各类竞赛并屡获佳绩，在这一领域持续开展研究与创新。”艾古丽·别伊森比纳分享道。

值得一提的是，学校一楼入口处安装了一块大型LED显示屏，通过人工智能语音交互系统，向每一位来访者介绍学校基本情况与特色。

此前，哈萨克斯坦已正式颁布人工智能相关法律，为该领域的发展提供了坚实的制度基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】