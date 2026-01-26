哈萨克斯坦学校逐步引入人工智能教学方法

作为首批试点单位，“未来学校项目”框架内的多所学校率先开展了相关实践。目前，在阿斯塔纳市第107、101、99和104中学，已启动人工智能解决方案测试，重点用于优化教师的日常教学与管理工作。

这些学校的教师在教学过程中使用了多款本土人工智能工具，包括 Roqed AI、Kashgari、Stem-solutions，同时配合使用互动教学平台 Kahoot。此外，系统 RobotAI 通过自动批改和评估测验、测试题，有效减轻了教师的工作负担；Google Past 系统则用于判断学生作业是否为独立完成，或在完成过程中是否借助了人工智能技术。这些数字化工具正逐步成为教师教学中的重要辅助。

阿斯塔纳市第107中学副校长别克马纳特·扎纳别尔根表示，人工智能的应用使课堂教学更加直观、生动和互动化，同时有助于更好地兼顾不同学生的学习需求，从而让教师能够将更多精力投入到个别辅导和差异化教学中。

与此同时，在参与试点的学校中，“数字素养”和“信息技术”课程内容已新增人工智能相关主题。课程设计充分考虑学生年龄特点：低年级以游戏化方式讲解基础概念，高年级则引入项目式学习，包括聊天机器人开发、数据分析以及技术伦理案例研讨。相关举措旨在培养学生的批判性思维能力、信息素养以及对技术应用的责任意识。