助学金上涨、免费职业教育扩容：9月起哈萨克斯坦将有哪些变化？

养老金支付新规

根据政府8月18日通过的决议，养老金支付及统一养老储蓄基金相关法规已修订并生效。

养老金将自申请日或电子登记日开始发放，直至领取人达到退休年龄或账户资金用尽。统一养老储蓄基金将每年自动重新核算支付金额。

在丧失国籍、永久移居海外或证件失效的情况下，养老金支付将按规定终止。缴费人去世后，其亲属可领取一次性丧葬补助，金额不超过94倍按月计算指数，且不高于账户余额。若余额不足最低养老金标准，该余额也将转给家庭成员。

新规还调整了强制性养老金缴费、职业养老金缴费和雇主缴费的扣缴程序，部分收入不再纳入缴费范围。

Фото: gov.kz

助学金上涨

从9月1日起，本科生助学金上涨20%，硕士生和博士生上涨15%。具体标准为：

本科生：52,372 坚戈

师范生：84,000 坚戈

硕士生：117,098 坚戈

博士生：262,500 坚戈

与2020年相比，本科生助学金已翻番。

此外，1080名本科生和8名硕士生将获总统奖学金，本科生每月83,796坚戈，硕士生194,048坚戈。评选标准以学业成绩为主，同时考虑学术、竞赛、体育及创新成果。

Фото: Әділет Бірімқұлов/ Kazinform

九年级毕业生可免费接受职业教育

为满足劳动力市场需求，今年将有15.3万名学生获得国家资助的免费职业教育，比去年增加1万个名额，其中70%集中在机械制造、能源、信息技术、建筑等技术类专业。

目前，全国共有772所职业技术学院，其中518所已获得企业支持，未来计划增至4000家。教育项目也在与雇主合作下对接职业标准和国际经验，今年预计共同开发2000多个新课程，并安排2000名教师到生产基地实习。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

学校餐饮执行新标准

自9月1日起，全国教育机构将启用基于国际健康饮食建议的新营养标准和菜单。新标准大幅减少糖分和盐分，以降低肥胖、糖尿病和心血管疾病风险。

新规包括：

对面向儿童的餐饮场所实施特别监管；

取消提前通知检查，强化现场监督；

引入巡查机制，确保卫生安全；

小型学校获配备统一菜单；

首次引入“不可食用指数”评估学生对校餐的满意度。

Фото: Kazinform

“DosbolLIKE”反欺凌计划

全国所有学校和学院首次推行“DosbolLIKE”反欺凌计划，目标是营造安全、支持和互敬的校园环境。

该计划已在9个地区50所学校试点，7万名学生和5500名教师参与。结果显示，2025年校园欺凌比例下降1.5%，受害学生人数减少5.4%，拥有可信赖成年导师的学生数量增加两倍。

目前已培训超过2500名教师、心理学家和教育人员，年底前预计增至8000人。

Фото: ҚР Оқу-ағарту министрлігі

公寓业主合作社（PIC）重新注册

根据《住房关系法》修订条款，自9月15日起，所有公寓业主合作社需在一年内完成重新注册，并按照主管部门批准的示范章程运营。合作社收入不得分配利润，必须专用于章程规定的事务。

Фото: Александр Павский/Kazinform

个体工商户注册新规

9月15日起，长期雇佣劳动力或年收入超过当年按月计算指数360倍的个人，须强制注册为个体工商户。此前的计算方式是以最低工资为基准。

引进外籍劳动力机制调整

从9月1日起，雇主需先在电子劳务平台发布职位，若15天内未找到本国合适人才，方可申请引进外籍劳工人员。

申请通过Egov.kz等门户网站办理，文件由国家信息系统自动审核，减少人工干预。雇主还须在统一系统录入外籍雇员劳动合同，并确保其获得个人识别码。

Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

【编译：阿遥】