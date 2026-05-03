哈萨克斯坦学生AI项目在纽约夺冠 推动听障群体教育平等

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦学生研发的一项人工智能项目，日前在美国纽约举行的美国残疾人用品及康复设备展（Abilities Expo）期间，荣获RESNA竞赛最高奖项，展现出我国青年在科技创新领域的实力。

该项目名为“Kozha”，由詹·阿曼克勒德（就读于哈萨克斯坦-英国技术大学）与博格丹·米罗诺夫（Berea College）共同开发，在入选全球“最佳教师50强”的物理教师阿斯哈特·朱马别科夫指导下完成。

Фото: Асхат Жумабеков

据介绍，Kozha是一款基于人工智能的免费平台，可将课堂讲座、文本及视频内容实时转换为手语，为听障群体提供更加便捷的学习方式。

项目负责人朱马别科夫表示，团队能够晋级纽约决赛本身已是历史性突破，而最终夺冠更是对哈萨克斯坦科研水平和青年潜力的有力体现。比赛中，该团队从数十个国家的参赛者中脱颖而出，获得来自Joey Wallace 教育奖学金基金的1000美元奖金。

数据显示，目前全球有超过4.3亿人存在不同程度的听力障碍。在哈萨克斯坦，超过5000名聋哑及听力受损儿童正在接受教育，但专业手语翻译人员仍较为匮乏。

在此背景下，Kozha项目不仅是一项技术创新，更被视为推动教育公平的重要工具。通过技术手段弥补资源短缺，该平台为听障学生获取优质教育资源提供了新的可能。

【编译：达娜】