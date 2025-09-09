哈萨克斯坦双元制教育学生数量持续增长

双元制教育模式兼顾理论与实践，学生在学习期间最多可将60%的时间用于在企业生产一线实习，在真实环境中掌握紧缺职业技能。

目前，这一体系已在全国552所学院推行，合作企业超过1.8万家，其中包括机械制造、建筑、能源、信息技术及服务业等大型公司。此类合作不仅为学生提供实践经验，也帮助用人单位根据实际需求培养专业人才。

教育部技术与职业教育司司长埃塞特·穆罕别托夫指出，双元制教育的发展是技术和职业教育体系的重点方向之一。如今，超过70%的公费就读毕业生在完成学业后能够立即找到对口工作。

2024年，3万多名学生完成了公费双元制教育，其中71%已实现就业。

在“工人职业年”以及技术和职业教育体系改革的背景下，预计到2027年，接受双元制教育的学生比例将提升至50%。为此，政府计划与德国爱尔福特大学联合成立国际双元制教育中心，并在阿塔梅肯企业家协会支持下发展导师制。

【编译：达娜】