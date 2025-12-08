哈萨克斯坦学生培育出新品种黑色鸡：蛋白质、锌和铁含量更高

来自实验室的检测结果显示，“卡扎乌卡纳”的肉类中蛋白质、锌和铁的含量明显更高，使其成为富含营养的优质食品原料。

“卡扎乌卡纳”的外观颇具辨识度：鸡的肉类、骨骼及内脏均呈黑色，同时产下的鸡蛋却为天然多彩，这在家禽品种中极为罕见。与其他黑色鸡相比，该品种最显著的外形特点是拥有“保护性胡须”（喉部羽毛）以及小型豌豆状鸡冠，有助于其在寒冷气候中生存并减少冻伤风险。

Фото: Аскар Рахимов

这些特性使其能够适应严寒地区的冬季环境，为农户在寒冷气候下开展家禽养殖提供了更稳定的选择。

项目负责人阿斯哈尔·拉希莫夫介绍，团队采用了五种不同品种进行杂交培育，包括：

阿美拉乌卡纳（Ameraukana）：以产彩色鸡蛋著称

阿亚姆塞玛尼（Ayam Cemani）：以全黑肉质闻名

莱亨（Leghorn）

马来西亚斗鸡

本地杂交品种

其中，阿美拉乌卡纳提供了彩色蛋基因，而阿亚姆塞玛尼提供了黑色肉质特征。其他品种则补充了耐寒性、产蛋能力及生存能力。

然而，现有其他黑肉或彩蛋品种往往存在产量低或个体生命力弱的问题。因此，学生团队通过精准杂交，将各自的优势结合起来。

- “‘卡扎乌卡纳’这一名称源自‘阿美拉乌卡纳’，只是将其中的‘American’替换为‘Kazakh’，象征其本土化特点。” - 阿斯哈尔表示。

Фото: из личного архива Аскара Рахимова

经过多代育种后，“卡扎乌卡纳”展现出优秀的生产性能：

年产蛋量：300–320枚

成年体重：平均3.5公斤

生产寿命：约2.5年

适应性强：耐寒、抗病、饲养要求低

这些指标使其成为农牧业领域极具潜力的优质品种，尤其适合哈萨克斯坦多变的气候条件。

值得一提的是，该研究属于“Gallus”项目，由47名学生参与，涵盖遗传学、生物技术、兽医、农业管理和数字监测五大方向。同时，团队还在 IT、教育、农学等领域推进15个创新项目。

- “Gallus 不仅是科研项目，更是面向未来的生物技术商业方向。黑色肉质、彩色鸡蛋以及卓越的适应能力使其在高端食品市场和农业领域具有巨大潜力。” - 阿斯哈尔表示。

他还透露，团队的愿景是建设大型家禽养殖场，将产品推向国内外市场。

目前，“卡扎乌卡纳”仍在进行进一步的品种稳定和优化，科研团队正在持续改良其基础种群，以实现更高的产量与更强的抗性。

Фото: Аскар Рахимов

【编译：达娜】