    哈萨克斯坦学生参加国际北极探险活动

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫菁英学校学生莉迪亚·奥森尼科娃近日完成“知识破冰船”国际北极探险，安全回国。

    Костанайская школьница побывала на Северном полюсе в составе международной экспедиции
    Фото: личный архив Л. Осенниковой

    此次北极探险活动由俄罗斯国家原子能公司 (Rosatom) 的支持下举行。今年，探险队汇聚了来自21个国家的66名学生。学生们乘坐“胜利五十周年”核动力破冰船从摩尔曼斯克出发，抵达北极点，并参观了弗朗士约瑟夫地群岛。

    为期十天的探险活动期间，学生们在北极条件下进行了科学实验，聆听了核能、生态和航天领域专家的讲座，并研究了北极的气候和生物多样性。此外，他们还了解了核动力破冰船的设计和运行原理，参与了全球环境问题的讨论，并进行了文化交流。

    莉迪亚·奥森尼科娃表示，这次探险对她来说真是一次新奇的体验。

    - 前往北极，亲眼目睹北极的景象，真是一次不可思议的经历。我很感激有机会参与这次独特的探险。这段经历提升了我对科学的兴趣，并激励我进一步探索。-她说。

    据悉，“知识破冰”探险活动已举办六届，其目标是推广自然科学，支持有天赋的学生，并帮助他们进行职业指导。项目实施多年来，已有来自世界各地的400多名学生参与其中。

    【编译：小穆】

     

