哈萨克斯坦学生获国际人工智能奥林匹克竞赛银牌

据哈萨克斯坦人工智能和数字发展部消息，这是中亚地区首次举办这一国际人工智能赛事，也是迄今哈萨克斯坦承办规模最大的国际人工智能教育活动。

8月2日至8日，来自106个国家的约500名参赛选手、指导教师和评委齐聚阿斯塔纳。比赛期间，参赛学生围绕机器学习、计算机视觉、自然语言处理等人工智能领域完成实践任务，并参加教育、科研和文化交流活动。

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

本届赛事还设置了团队挑战赛，来自不同国家和地区的混合团队共同完成基于人工智能技术的应用项目。

个人赛最终成绩显示，俄罗斯选手阿尔乔姆·戈罗霍夫获得冠军，哈萨克斯坦选手达吾然·别克托夫获得亚军，中国选手邵子熙获得季军。

团队挑战赛还评选出多个特别奖项：新西兰代表队获得“最佳展示奖”，中国香港代表队获得“最佳机器人创意设计奖”，巴西代表队获得“AI原生机器人奖”。

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫表示，来自100多个国家和地区的近500名选手参赛，体现了全球人工智能人才竞争日益激烈。此次国际人工智能奥林匹克竞赛首次落户哈萨克斯坦，并有本国学生跻身前三名，具有重要意义。

他表示，哈萨克斯坦正持续完善人工智能发展生态，推进算力基础设施建设，打造Alem.ai国际人工智能中心，并加大人工智能人才培养投入，希望培养能够自主研发人工智能技术、具备国际竞争力的新一代青年人才。

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

赛事期间，各国参赛者还参观了Alem.ai国际人工智能中心，体验哈萨克斯坦现代基础设施，并参加了文化交流活动。

哈萨克斯坦人工智能和数字发展部表示，本届赛事进一步深化了国际人工智能领域合作，也展现了哈萨克斯坦承办国际教育和科技活动的能力。

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК