学生就业方式日趋多样：哈萨克斯坦大学生都在做什么兼职？

（哈萨克国际通讯社讯）对于越来越多的大学生而言，一边上学、一边赚钱正逐渐成为学生生活中的常态。不过，能否找到合适的兼职，很大程度上取决于个人技能、空闲时间以及课程安排。哈通社记者就目前阿斯塔纳学生常见的兼职和就业方式进行了梳理。

奖学金通常难以覆盖学生的全部日常开支，因此，兼职始终是许多年轻人关注的话题。但学生找工作并不容易。一方面，他们通常尚未取得大学文凭，很难应聘专业技术岗位；另一方面，还要兼顾上课、备考等学业任务，可支配时间较为有限。

在这种情况下，灵活就业、短期兼职以及线上工作成为不少学生的选择。随着数字经济和信息技术发展，学生兼职的范围也在不断扩大。

据哈萨克斯坦国家统计局数据，2025年15至34岁青年就业人数最多的行业是贸易业，其次是教育业和工业。

2026年前两个季度的数据也显示，这一格局总体没有发生明显变化，贸易、教育和工业仍然是吸纳青年就业人数最多的三大领域。

除此之外，青年就业较多的行业还包括农业、林业和渔业，建筑业，国家管理和国防，交通运输和仓储，医疗卫生和社会服务，专业、科学和技术活动，以及住宿和餐饮服务业。

2025年，在20至24岁的青年群体中，受雇就业仍占主导。与此同时，不同地区的自主就业人数差距较为明显。突厥斯坦州、阿拉木图州、江布尔州，以及阿拉木图市和阿拜地区的自主就业人数相对较多，而部分地区仅有数千人。

阿斯塔纳学生兼职有哪些选择？

目前，阿斯塔纳适合学生的兼职岗位十分多样，从传统服务业到数字技术相关工作均有涉及。

其中，呼叫中心和客户服务岗位的收入相对较高。2026年5月，这类岗位平均月薪约为35.7万坚戈。

行政人员月收入约为25万坚戈；咖啡馆或超市中的收银员、服务员和咖啡师，在轮班制情况下月收入通常约为20万至26万坚戈。

相对轻松的兼职还包括促销员，主要参与推广活动和派发广告材料，月收入约为10万坚戈。

对具备一定专业能力的学生而言，知识型兼职往往更加灵活。例如，家教每小时收入约为5000至1.5万坚戈。如果每月授课15至20次，月收入最高可达到约30万坚戈。

此外，越来越多学生开始从事自由职业，包括文案写作、平面设计和程序开发等，并通过兼职平台和专业Telegram频道寻找订单。

目前，可通过hh.kz、enbek.kz、jooble.org、qyzmet.kz、rabota.kz、olx.kz、joblab.kz、naimi.kz等网站寻找岗位，也可以通过就业机构、国家职业中心、高校就业服务部门和招聘会寻找工作机会。

一边上学，一边创业

不少大学生选择在咖啡馆、商店或服务机构打工，但也有人选择创业或从事创意行业。

鲍尔詹是赛福林哈萨克农业技术研究大学五年级学生。除了上学，他还经营自己的个体企业，从事设计工作。

Фото: из личного архива

- 我有自己的设计工作室，主要为别墅、公寓和商业空间提供整套设计项目。我们的工作全年都有，并不是季节性业务，但每年春季装修季开始后，订单量最大、工作也最忙。

鲍尔詹表示，由于是为自己工作，因此时间安排相对自由，但想兼顾学业和工作仍然并不容易。

- 因为自己创业，所以工作时间比较灵活，整体上能够兼顾。不过，学习仍然要占用很多时间，有时会因此影响工作进度。老师通常不会因为你在工作就特别通融，所以兼顾两者并不轻松。

另一名学生达尼亚尔目前就读于古米廖夫欧亚国立大学三年级。他在进入大学前就已经开始从事新闻工作。

Фото: из личного архива

- 我最开始在一些小型编辑部工作，后来逐渐有机会进入规模更大、更专业的媒体。后来我产生了系统学习新闻学的想法，于是开始读这个专业。现在，我依然一边工作，一边上学。

总体来看，如今哈萨克斯坦大学生的就业和兼职选择越来越多样化，从传统服务业，到自由职业、自主创业和创意行业均有涉及。不过，对大多数学生来说，如何同时兼顾课程与工作，仍然是一项不小的挑战。