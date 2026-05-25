克孜勒奥尔达学生开发AI平台 可向居民精准推送突发事件信息

（哈萨克国际通讯社讯）来自克孜勒奥尔达纳扎尔巴耶夫精英学校的三名12年级学生开发出一套可实时发布突发事件预警并分析信息的网络平台，希望借助人工智能技术提升城市应急反应效率。

项目开发者分别为达尼亚尔·阿克道列托夫、阿勒泰尔·托列根和罗曼库尔·阿利舍尔。

学生们表示，该项目主要针对自然灾害和人为事故带来的巨大经济损失及安全风险而设计。

数据显示，仅2024年，哈萨克斯坦共记录超过1.15万起火灾，以及5500多起自然和技术类突发事件。其中，火灾造成的经济损失超过240亿坚戈。

项目团队指出，目前紧急情况部门发送的短信预警，有时会因通信运营商负载过高而延迟送达。而在地震、洪水等紧急情况下，每一分钟都十分关键。

他们还表示，在大型城市中，居民更关心自己所在街区附近是否发生危险，而不是城市另一端的事故信息。

据介绍，该平台能够接收监控摄像头视频流以及用户上传的图片和视频文件，并利用YOLOv8机器学习模型自动识别火灾和交通事故等事件。

系统随后会通过人工智能与信息技术对数据进行分析，并在在线服务器和事件地图上实时标注。

根据事故等级，平台可立即向相关区域居民手机发送预警通知。

开发团队表示，该平台融合了人工智能与地理信息系统（GIS）技术，未来可帮助阿拉木图、阿斯塔纳及奇姆肯特等大城市的应急部门更快速抵达现场，提高救援效率。

他们认为，该系统对于暴风雪频发或易发生干旱的地区同样具有重要意义。

【编译：达娜】