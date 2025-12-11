哈萨克斯坦向优秀学生及其教师发放逾1亿坚戈奖励

根据这一新制度，自今年起，在国际科学类竞赛中取得最高成绩的学生将与其指导教师一同获得一次性国家奖金。

这一举措源于总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署的《关于就文化、教育、家庭和国家监管问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行修正补充》法案。法律引入多项关键更新，旨在进一步激发儿童的学习兴趣和科研动力。

这一法律的出台延续了总统长期以来对优秀青年群体的系统性支持政策。此前，类似奖励已发放给国际学科奥林匹克竞赛的获奖学生及其教师。

如今，除国际学术奥赛外，国际科学竞赛的获奖者也可获得政府奖励，具体标准如下：

金牌：最高可达1,500倍按月计算指数（约 5,898,000 坚戈）

银牌：1,000倍按月计算指数（3,932,000 坚戈）

铜牌：500倍按月计算指数（1,966,000 坚戈）

此外，培养获奖学生的教师可获得最高相当于26.5个最低工资计算单位的奖金。

今年，哈萨克斯坦国家队在七项国际学术奥林匹克竞赛中共获得27枚奖牌，包括4金、13银和10铜。

根据教育部数据，国家共向这27名获奖学生发放9430万坚戈奖励，并向24名教师发放740万坚戈奖金。

【编译：达娜】