哈萨克斯坦学生跻身数学奥赛世界前25强

值得一提的是，IMO是历史最悠久、最具声望的国际中小学生数学竞赛，自1959年以来每年举办。

根据非官方公布的本届国际数学奥林匹克竞赛团体奖牌榜，哈萨克斯坦队跻身世界前25强，位列第22名。共有来自117个国家的学生参加了本届竞赛。哈萨克斯坦国家队的六名成员全部获奖，共获得三枚银牌和三枚铜牌。

教育部称，在国际数学奥赛中取得的成功，为哈萨克斯坦国家队硕果累累的7月画上了圆满的句号。短短一个月内，哈萨克斯坦学生在物理、化学、生物、数学和经济学等国际奥林匹克竞赛中斩获24枚奖牌。更重要的是，哈萨克斯坦所有参赛选手都在这五项国际奥林匹克竞赛中获奖。

在哥伦比亚举行的第56届国际物理奥林匹克竞赛（I​​PhO）吸引了来自85个国家的381名学生参赛。哈萨克斯坦代表队取得了历史性的佳绩，五名队员全部获得金牌，创造了历史。2025年，哈萨克斯坦队获得两枚银牌和三枚铜牌，而今年则斩获五枚金牌。根据非官方的团体奖牌榜统计，哈萨克斯坦与世界顶尖队伍并列第一。

来自90多个国家的350多名学生参加了在塔什干举行的第58届国际化学奥林匹克竞赛（I​​ChO）。哈萨克斯坦的四名参赛选手全部获奖，共获得一枚金牌和三枚银牌。因此，哈萨克斯坦国家队在非官方团体奖牌榜上跻身前十，位列第十。

来自84个国家的330多名学生参加了在维尔纽斯举行的第37届国际生物奥林匹克竞赛（I​​BO）。哈萨克斯坦代表队全体成员均取得佳绩，共获得三枚银牌和一枚铜牌。哈萨克斯坦国家队再次刷新了在该项赛事中的最佳成绩，此前的最佳成绩是在1996年取得的。与去年获得四枚铜牌的队伍相比，今年的成绩有了显著提升。在非官方的团体奖牌榜上，哈萨克斯坦位列第18名。

在中国举行的国际经济奥林匹克竞赛（I​​EO）吸引了来自61个国家的约300名学生参加。哈萨克斯坦代表队在此次比赛中取得了百分之百的成绩，共获得一枚金牌、三枚银牌和一枚铜牌。哈萨克斯坦学生穆赫塔尔汗·巴特尔汗第二次荣获IEO金牌。在非官方的团体奖牌榜上，哈萨克斯坦跻身前十，位列第十。

教育部称，7 月份的国际奥林匹克竞赛结果表明，哈萨克斯坦在世界顶尖智力团队中的地位日益巩固。在非官方物理团队排名中位列第一，化学和经济学跻身前十，生物排名第十八，数学团队也进入世界前二十五，这些成绩进一步证明了我国培养国际级优秀学生体系的有效性。

国际奥林匹克竞赛赛季仍在继续。今年8月，哈萨克斯坦国家队将参加国际信息学奥林匹克竞赛（I​​OI）、国际地理奥林匹克竞赛（I​​GeO）和国际语言学奥林匹克竞赛（I​​OL）。根据这些奥林匹克竞赛的成绩，哈萨克斯坦将于2026年完成其参加全部七项主要国际学科奥林匹克竞赛的周期。