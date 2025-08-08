哈萨克斯坦学生棋手在世界锦标赛斩获四枚奖牌

本次FIDE世界学校团队锦标赛吸引了来自48个国家的55支队伍参赛，哈萨克斯坦派出了五支代表队。

比赛在倒数第二轮时已决出冠军。印度金奈的Velammal MHS学校代表队以14分遥遥领先，摘得桂冠。阿拉木图物理数学学校代表队以12分获得亚军，阿斯塔纳物理数学学校代表队位列第四，阿斯塔纳SEED教育综合体代表队排名第八。其余三支哈萨克斯坦队伍未进入前二十：阿斯塔纳物理数学学校一队位列23名，阿克托别市库纳耶夫学校-文理中学排名31，奇姆肯特市卓勒巴斯别科夫第九IT中学排名38。

获得银牌的阿拉木图物理数学学校代表队由以下队员组成：国际特级大师埃德哈尔·马梅多夫（等级分2299/2490）、国际棋联大师伊曼哈利·阿克拜（2292/2357）、女子国际大师扎丽娜·努尔加利耶娃（2152/2345）、候选大师阿里汗·达乌列特（2173/2158）以及阿迪詹·叶森加利（1989/2071）。队伍由52岁的教练萨亚特·叶根别尔季耶夫领衔。

除团队银牌外，哈萨克斯坦选手在个人棋盘上还收获三枚奖牌。伊曼哈利·阿克拜在第二棋盘以8战全胜的完美战绩摘得金牌。埃德哈尔·马梅多夫和扎丽娜·努尔加利耶娃在8场比赛中各获6.5分，双双赢得铜牌。

Фото: KazChess

国际学校国际象棋联合会（ISCF）暨哈萨克斯坦国际象棋联合会主席提穆尔·图尔洛夫对赛事总结道：

“我们为比赛的高水平组织感到非常欣喜。这对年轻棋手来说是宝贵的历练。每一枚奖牌都是辛勤付出、坚韧不拔和团队精神的结晶。”

哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹·阿什克巴耶夫全程为年轻选手加油助威，给予了特别支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】