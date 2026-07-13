哈萨克斯坦学生在FIRST乐高联盟香港锦标赛摘得多项奖项

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）哈萨克斯坦学生日前在2026年FIRST乐高联盟（FIRST LEGO League）香港锦标赛中取得优异成绩，在多项比赛中跻身领奖台，为国家赢得了荣誉。

本届赛事共吸引来自30多个国家和地区的120支代表队、900余名选手参赛，是国际教育机器人领域最具影响力的赛事之一。来自阿拉木图的两支代表队在比赛中发挥出色，分别获得多个奖项。

其中，阿拉木图物理技术中学代表队“PEAK”获得赛事最高荣誉之一——总成绩亚军（1st Runner-Up）。同时，该队还凭借展区创意设计荣获“最具创新展位奖”，并在机器人竞技项目中取得第六名，跻身本届赛事成绩最好的代表队之列。

“PEAK”队成员包括叶尔阿斯勒·别克铁米若夫、维克多·赫加伊、安尼瓦尔·沃尔曼、伊尔松·朴、阿依肯·海如拉和塔米娜·斯佳日金娜。

另一支来自阿拉木图的代表队“Future Axions 218”同样取得不俗成绩，在邀请赛组别中获得季军，并跻身该组别前列。

该队由第218“未来”学校学生瑞纳特·扎曼别克、恩卡尔·哈利阿斯卡尔，以及第24中学学生麦迪娜·图尔森和阿丽娅·图尔森别克组成。

Фото: Министерство просвещения РК

据了解，近年来，哈萨克斯坦持续推进STEM教育和机器人教育发展，不断完善中小学机器人实验室建设，并实施多项旨在培养学生工程实践能力和数字技能的教育项目。

此次在国际赛事中取得的成绩，再次体现了哈萨克斯坦学生在机器人设计、工程实践和创新思维等方面具备较强竞争力，也反映出国内机器人教育和STEM人才培养取得了积极成果。