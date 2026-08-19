哈萨克斯坦学生在北京乐高亚锦赛斩获23个奖项

（哈萨克国际通讯社讯）8月13日至16日在北京举行的乐高®教育2026 FLL亚洲锦标赛（FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026）上，哈萨克斯坦学生代表队表现出色，在来自25个国家和地区的375支参赛队伍中共斩获23个奖项。