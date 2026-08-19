哈萨克斯坦学生在北京乐高亚锦赛斩获23个奖项
（哈萨克国际通讯社讯）8月13日至16日在北京举行的乐高®教育2026 FLL亚洲锦标赛（FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026）上，哈萨克斯坦学生代表队表现出色，在来自25个国家和地区的375支参赛队伍中共斩获23个奖项。
其中，RoboRangers、SBIL·LION·AIRES和KAZBOTS三支哈萨克斯坦队伍获得银牌，Smart Sisters、TechnoKids、StarDust、FlashForce和ASTRIX五支队伍获得铜牌。
此外，哈萨克斯坦参赛队伍还获得15个专项奖项，包括编程奖、团队海报奖、挑战解决方案奖、团队模型奖、核心价值观奖、突破奖、优秀团队奖和机器人表现奖等。
获得专项奖项的队伍包括Nomadic Dragons Jr.、OtAi、Einsteins、Future IT、Bad Guys、RoboDiggers、Digital Nomads、Saturn、Future Axions 218、Ancient T-Rex、PEAK、Silicon Steppe、Orchid和SKILLSET等。
目前，哈萨克斯坦USTEM基金会与教育部每年在全国组织超过150场机器人赛事。