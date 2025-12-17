中文
    20:22, 17 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦学生在国际人工智能竞赛中夺冠

    哈萨克国际通讯社讯）据教育部消息，哈萨克斯坦学生在中国举行的“金砖国家技能发展与技术创新竞赛（BRICS Skills Development and Technological Innovation Competition）”中获得了冠军。

    Ильяс Гатин
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    消息称，在“一带一路”倡议和“职业年”框架下，哈萨克斯坦与中国在人工智能领域的教育合作日益加强。

    阔科谢套高等学院学生伊利亚斯·加廷在“第二届人工智能深度学习应用技术竞赛”中获得了金牌。来自刚果、喀麦隆、韩国、日本等国的20名顶尖学生参加了此次竞赛，他们展示了各自在人工智能和深度学习技术领域的先进项目。

    国际专家按照最高标准对参与者的专业培训、实践技能和创新解决方案进行了评估。

    值得一提的是，伊利亚斯·加廷此前在多项国内和国际比赛中均取得了优异成绩。他曾在2024年哈萨克斯坦技能大赛“移动应用开发”项目中荣获银牌。此外，作为ProIT团队的一员，他还在“信息防御黑客马拉松”比赛中荣获第一名。

    这一成就清晰地表明，哈萨克斯坦大学生在人工智能、数字技术和创新领域具有全球竞争力。

    【编译：小穆】

    哈萨克斯坦 教育 教育部 科学 人工智能
    编译
