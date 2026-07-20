哈萨克斯坦学生在国际经济学奥赛斩获1金3银1铜

（哈萨克国际通讯社讯）7月12日至20日，国际经济学奥林匹克竞赛（International Economics Olympiad，IEO 2026）在中国苏州市举行。哈萨克斯坦代表队表现优异，共获得1枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌。

本届赛事吸引了来自全球61个国家的近300名优秀中学生参赛。哈萨克斯坦代表队取得以下成绩：

穆赫塔尔汗·巴特尔汗（Мұхтархан Батырхан）——阿斯塔纳市努拉区纳扎尔巴耶夫菁英学校（NIS）11年级学生，获得金牌，并成为国际经济学奥林匹克竞赛双料金牌得主。

丁穆哈梅德·凯梅洛夫（Кемелов Динмухаммед）——阿拉木图市梅德乌区纳扎尔巴耶夫菁英学校11年级学生，获得银牌。

阿尔泰尔·扎帕罗夫（Жапаров Альтаир）——阿拉木图市梅德乌区纳扎尔巴耶夫菁英学校11年级学生，获得银牌。

阿茹然·苏尔坦别克（Сұлтанбек Аружан）——阿拉木图市“米拉斯”国际学校11年级学生，获得银牌。

铁木尔兰·库阿内什别克（Қуанышбек Темірлан）——阿拉木图市梅德乌区纳扎尔巴耶夫菁英学校10年级学生，获得铜牌。

哈萨克斯坦国家队由“Teenvestor”学校校长、国家队主教练鲁斯兰·穆尔达舍夫（Руслан Мулдашев）以及“达林”共和国科学实践中心专家泽列·扎尔拉加波娃（Зере Жарлагапова）负责指导和培训。

此次优异成绩，展现了哈萨克斯坦在培养优秀青少年人才以及系统化备战国际学科奥林匹克竞赛方面取得的成果。面对来自61个国家的优秀选手，哈萨克斯坦学生在经济学、金融学和商业领域展现出了较强的国际竞争力。

国际经济学奥林匹克竞赛（IEO）是全球最具影响力的中学生经济学赛事之一，旨在选拔和培养经济、金融与商业领域的优秀青年人才。比赛主要考察参赛学生在经济学、金融学和商业知识方面的综合素养，以及分析问题和在实际情境中作出有效决策的能力。

值得一提的是，此前，哈萨克斯坦代表队还在国际生物学奥林匹克竞赛中获得了4枚奖牌。