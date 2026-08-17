2026乐高教育FLL亚洲锦标赛：哈萨克斯坦学生斩获银牌

（哈萨克国际通讯社讯） 在8月13日至16日于北京举行的乐高®教育2026 FLL亚洲锦标赛（2026 FIRST® LEGO® League Asia Open Championship）国际机器人锦标赛上，来自哈萨克斯坦塞梅市的高中生代表队获得亚军。

本届赛事吸引了来自25个国家和地区的375支队伍参赛。哈萨克斯坦共有来自阿斯塔纳、阿拉木图、阿克莫拉州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州和阿拜州等地的约20支队伍参赛。

来自塞梅市的SBIL•LION•AIRES队获得银牌。该项目于2024年在Sapa Semey Alumni校友协会支持下成立，此前曾在新加坡举行的国际赛事中获得亚军。

队员努尔苏丹·奥拉扎林表示，此次在北京取得佳绩，是哈萨克斯坦机器人教育发展的重要成果。此前积累的国际参赛经验帮助团队提升了协作能力，最终成功登上领奖台。

另一名队员阿里汗·穆拉托夫介绍，比赛主要包括四项内容：机器人任务挑战、工程设计方案答辩、面向考古工作的创新创业项目展示以及团队协作展示。比赛期间，他们还与来自巴西、英国和日本的参赛学生进行了交流与合作。

Фото: Культурный центр Казахстана в Пекине

队员扎卡里亚·伊克拉索夫表示，国际赛事不仅促进青年学生提升科技创新能力，也有助于增强哈萨克斯坦在高科技领域的国际影响力。

比赛结束后，哈萨克斯坦驻北京文化中心举行欢迎活动。哈萨克斯坦驻华大使馆参赞凯尔詹·叶尔马诺夫代表使馆向参赛学生表示祝贺，并勉励他们继续在科学、技术和工程领域取得新成绩。

他表示，参加国际科技赛事有助于提升哈萨克斯坦青少年的知识水平和实践能力，促进国际交流合作，并向世界展示哈萨克斯坦青年科技创新实力。