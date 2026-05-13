哈萨克斯坦学生在希腊国际机器人锦标赛中获奖

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦教育部消息，来自突厥斯坦州哈兹古尔特村（Қазығұрт）的Qazygurt队在希腊举行的Open International Championship 2026国际机器人锦标赛中获得奖项。

本届赛事吸引了来自56个国家的青少年工程爱好者参赛。哈萨克斯坦学生与来自美国、日本、巴西、德国、中国、西班牙和土耳其等国的选手同场竞技。

最终，Qazygurt队在“Champions Award”奖项评选中获得第二名。

参赛队员包括鲍尔詹基孜·阿拉伊勒姆、阿卜德拉伊·叶尔努尔、扎尔肯别克·因朱、阿曼格利季耶夫·阿卜扎尔、热特皮斯·叶拉瑟尔、乌捷普别尔根·努尔别克、艾别克·叶尔克布兰以及克涅索夫·迪亚斯。

Фото: Министерство просвещения РК

他们分别就读于库尔曼别克·图尔孙库洛夫学校—文理中学、卡内什·萨特巴耶夫学校—中学以及阿·谢·马卡连科普通教育学校。

团队指导教师包括奥拉兹汗·别克苏丹、塔斯坦·叶尔博尔、乌斯捷诺夫·努尔苏丹、内山·哈伊尔肯和阿利姆库洛夫·库阿内什。

据了解，Qazygurt队是在Alem Tech Fest科技竞赛中获得国际锦标赛参赛资格的。该赛事由哈萨克斯坦教育部支持，USTEM Foundation基金会与“达林”共和国科学实践中心联合举办。

为备战此次国际赛事，团队进行了近一年的系统训练，并最终取得优异成绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】