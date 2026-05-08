哈萨克斯坦学生团队在美国无人机足球锦标赛夺冠

（哈萨克国际通讯社讯）来自阿斯塔纳和阿克托别的哈萨克斯坦学生，在美国举行的国际无人机足球锦标赛中获得冠军。哈人工智能和数字发展部表示，哈萨克斯坦代表队在来自17个国家的参赛队伍中脱颖而出，并在两个项目中斩获奖项。

FIDA USA Drone Soccer Championship国际无人机足球锦标赛于4月30日至5月2日在美国加利福尼亚州举行。哈萨克斯坦共派出5支队伍参赛，其中4支来自阿斯塔纳，1支来自阿克托别。

在个人项目“Super Pilot”比赛中，阿斯塔纳第8中学9年级学生阿曼泰·阿尔森获得冠军。在教练扎尼别克·拉扎博夫指导下，他在最具挑战性的比赛阶段表现突出，最终夺得金牌。

同一项目亚军则由阿斯塔纳第82中学8年级学生海拉拉·艾苏勒坦获得，其教练为丁穆罕默德·奥林巴萨尔。

在团队项目Drone Soccer Class 20比赛中，哈萨克斯坦代表队包揽前三名，成为该项目最大赢家。来自阿克托别、由叶拉甘·鲍尔詹吾勒执教的“Kemel Bilim”队获得冠军；阿斯塔纳第8中学和第82中学代表队分获第二、第三名。

报道称，在17个国家参与的赛事中，哈萨克斯坦选手在20厘米和40厘米无人机组别均取得最佳成绩。为备战此次比赛，参赛队员进行了超过一年的训练。他们首先在阿斯塔纳通过国内选拔，随后向FIDA国际联合会展示并答辩了各自项目方案。

Kazakhstan Drone Soccer Association负责人阿里汗·雷斯派表示，这是哈萨克斯坦无人机足球历史上首次取得的重要国际胜利，也是长期训练和系统准备的成果。

无人机足球是一项通过操控飞行中的无人机进行对抗的运动，参赛队伍需要设法攻入对方球门。比赛采用5对5模式，包括1名进攻型飞手和4名防守型飞手。

据了解，哈萨克斯坦无人机足球协会成立于2024年，是在韩国仁川举办的DRONE EXPO Korea 2024期间，与FIDA共同推动建立的组织，旨在系统发展国内无人机足球运动，并通过校园项目、全国赛事等方式培养年轻选手，推动其走向国际舞台。

【编译：木合塔尔·木拉提】