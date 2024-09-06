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    14:21, 06 9月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦学生在国际信息学奥林匹克竞赛中斩获4枚奖牌

    哈萨克斯坦学生在国际信息学奥林匹克竞赛中斩获4枚奖牌
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）第36届国际信息学奥林匹克竞赛（IOI 2024）于9月1日至9月8日在埃及亚历山大城成功举办。根据最新公布的排名名单显示，今年的比赛吸引了来自全球的370名正式选手参赛，竞争异常激烈。哈萨克斯坦代表队在本次比赛中表现出色，荣获4枚奖牌，包括3枚银牌和1枚铜牌。

    哈萨克斯坦的获奖选手名单如下：

    🥈马克西姆·崔（阿拉木图数理学校10年级学生）

    🥈曼苏尔·泰马斯（阿特劳州知识创新第1寄宿制学校11年级学生）

    🥈纳扎尔·谢拉济特迪诺夫（阿拉木图市中学11年级学生）

    🥉阿赫梅特·伊萨（克孜勒奥尔达州知识创新第1寄宿制学校10年级学生）

    至此，哈萨克斯坦学生代表队在2024年国际奥林匹克竞赛赛季中取得了辉煌的成绩。今年，哈萨克斯坦共派出学生代表参加了七项国际奥林匹克竞赛，包括国际数学奥林匹克（IMO）、国际物理奥林匹克（IPhO）、国际生物奥林匹克（IBO）、国际化学奥林匹克（IChO）、国际语言学奥林匹克（IOL）、国际地理奥林匹克（IGEO）和国际信息学奥林匹克（IOI），共斩获了26枚奖牌和1份荣誉证书。

    【编译：阿遥】

    标签:
    教育
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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