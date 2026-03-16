哈萨克斯坦学生在巴库国际奥林匹克竞赛中获奖

哈萨克斯坦学生们在工程、技术和生态（STEM）学科中表现出色，在七个项目全部获奖。哈萨克斯坦代表团共获得一枚金牌、三枚银牌和三枚铜牌。

由小学生开发的“未来毡房”（PYP项目）项目吸引了来自英国的国际专家评审团的浓厚兴趣。这些年轻的研究人员展示了一种高科技版的传统哈萨克房屋，使其适应现代城市环境。该项目包括机器人控制系统、可变形家具以及配备气象传感器和内置望远镜的智能帐篷。

导师努尔古尔·萨帕罗娃指出，此类举措对于开发儿童潜能至关重要。

- 本次活动旨在鼓励孩子们思考哈萨克斯坦面临的实际问题，并提出自己的解决方案。我们的学生准备并展示了他们的想法。对于小学生来说，参加此类国际竞赛的机会并不多，因此这对孩子们来说是一次非常重要且有趣的经历。-她说。

Фото: ccaaibws.com

此外，她同时还分享了该项目的特点。

- 我们提出了一种适用于城市环境的改良型哈萨克毡房理念。孩子们为可变形家具和屋顶设计了一种现代化的技术方案——雨天自动关闭，日出时自动打开。传统的房屋元素如今已成为一种教育工具。-导师说。

今年的赛事吸引了地区多家顶尖教育机构的代表参加。赛事由国际国际学校奥林匹克竞赛联盟（CCAAIBWS）主办，该联盟是一个国际教育网络，汇集了来自不同国家的42所学校。

今年是第五届奥林匹克竞赛在阿塞拜疆举行，也是第三次以国际形式举办。

【编译：小穆】