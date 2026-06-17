欧洲物理奥林匹克竞赛：本国学生收获4枚奖牌

（哈萨克国际通讯社讯）第十届欧洲物理奥林匹克竞赛（European Physics Olympiad，EuPhO 2026）日前在瑞典哥德堡落下帷幕。哈萨克斯坦国家队表现出色，共获得3枚银牌和1枚铜牌。

据哈萨克斯坦教育部新闻处消息，本届赛事吸引了来自全球41个国家的200余名中学生参赛。

获得银牌的哈萨克斯坦选手分别是：

赛特卡米特·阿尔根，阿斯塔纳市努拉区NIS自然科学与数学方向学校11年级学生；

阿布迪卡德尔·塔伊尔，库斯塔奈州“Bilim-Innovation”天才儿童寄宿学校11年级学生；

梅尔根·萨比罗夫，阿斯塔纳市NURORDA学校10年级学生。

获得铜牌的是：

阿布莱汗·卓拉曼，阿拉木图市NURORDA学校10年级学生。

此次国家队参赛工作由阿尔-法拉比哈萨克国立大学高级讲师别克梅尔扎·别伊谢诺夫和国际奥林匹克竞赛获奖者铁木尔兰·伊斯马古洛夫负责协调。

教育部指出，欧洲物理奥林匹克竞赛是面向物理学科优秀学生的重要国际赛事之一，重点考察参赛者的理论知识水平和实验能力。哈萨克斯坦学生此次取得的优异成绩，进一步提升了该国在国际教育领域的影响力，也展现了青年物理人才的高水平培养成果。