“绿色学校”平台拟于RES 2026峰会期间正式成立

据哈萨克斯坦生态和自然资源部新闻处消息，本次会议的核心议题是讨论建立“绿色学校”区域平台。该倡议在哈萨克斯坦政府与联合国儿童基金会的支持下推进，旨在加强区域协调，支持中亚国家向生态可持续教育体系转型。该平台将汇聚各国政府、发展合作伙伴及国际金融机构力量，共同推动气候教育发展、建设具备气候韧性的学校基础设施、支持青少年创业，并完善教育领域的管理与融资机制。

按照计划，“绿色学校”平台将在RES 2026峰会期间正式批准成立。该平台将作为自愿性的区域合作机制，把知识共享与各国产业政策及投资决策相衔接，并助力各国履行在“国家自主贡献”（NDC 3.0）框架下的承诺。

与会代表围绕教育在应对区域气候挑战中的关键作用进行了深入讨论。

哈萨克斯坦生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫在会上发表致辞。他强调，哈萨克斯坦始终坚定推进气候与生态议程，并愿为落实区域性解决方案提供平台支持。

—哈方将教育视为可持续发展及长期气候解决方案的核心要素。我们已做好充分准备，将在RES 2026峰会上通过‘绿色学校’区域平台，并致力于推动其发展，造福整个中亚地区，-尼桑巴耶夫表示。

联合国儿童基金会驻哈萨克斯坦代表拉希德·穆斯塔法·萨尔瓦尔博士指出，哈萨克斯坦已将气候教育和青少年参与议题纳入其向《联合国气候变化框架公约》提交的NDC 3.0预案。

—这充分彰显了哈萨克斯坦气候政策的前瞻性——即面向未来一代。‘绿色学校’区域平台将助力这些庄严承诺转化为学校和孩子们生活中的切实改变，-萨尔瓦尔表示。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦及乌兹别克斯坦的生态与教育部门代表出席了本次筹备会议。各方介绍了本国在“绿色学校”和气候教育领域的优先方向与成功经验，并探讨了包括与多边开发银行合作在内的投融资问题。会后，与会代表视察了RES 2026峰会场馆及未来展览区，届时该区域将集中展示可持续发展、绿色能源及气候适应型基础设施领域的先进技术与解决方案。

本次预备会议形成的成果将纳入RES 2026峰会最终议程，为进一步强化教育体系建设、在气候变化背景下守护儿童未来提供决策参考。

