哈萨克斯坦学院在希腊启动新的教育项目

EPLO 是一个汇集了公共法、法治及专业培训领域的国家、大学和研究机构的国际组织。

根据会谈结果，学院与EPLO签署了谅解备忘录，并与ELGU签署了合作协议。这些文件旨在开展联合教育、研究和专家项目。

其中一项重要成果是达成协议，在学院设立EPLO区域中心。该中心将致力于开展联合研究、参与国际项目和资助项目，并为执法人员和政府机构人员提供培训和再培训。

Фото: Бас прокуратураның Құқық қорғау академиясы

会议期间，重点关注了对现代执法至关重要的领域：网络安全、人工智能的应用以及打击跨国有组织犯罪。

在与欧洲法律与治理大学（ELGU）的合作框架下，双方就联合教育项目达成一致，其中包括双学位项目、学术交流和实习。双方还达成协议，将为该学院的20名硕士和博士研究生安排实习机会。此外，双方还探讨了组建联合研究团队以及在该学院设立希腊国立大学分校的可能性。

这些协议使该学院能够通过开展联合研究与教育项目、交流经验、组织实习以及引进外国专家等方式，务实地推进国际合作。