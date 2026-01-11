东哈州学者完成中亚最大岩画群全息数字化记录

该项研究由东哈州谢里克巴耶夫技术大学科研团队承担。考古学家们在工作中采用了计算机视觉技术、3D建模等现代尖端研究手段。正是通过这些技术，那些“躲藏”在石壁深处的古老艺术财富才得以真相大白。

—我们此前深知该地存有岩画，但从未预料到其规模如此宏大。当数字化处理程序启动后，一个规模完全超出想象的历史遗迹呈现在我们面前，-历史学副博士、该校博物馆负责人奥丽加·扎伊采娃介绍称。

据了解，数字化技术首先在阿克包尔、萨尔廷别特、帖列克特以及波热托斯塔甘等洞穴进行了试点应用。随后，这些技术被广泛应用于阿拜州阔肯套山脉的大规模田野调查中。该地距离塞梅市约90公里。

正是在阔肯套山，学者们发现了目前中亚地区有记录以来规模最大的岩画群。在2024至2025年的野外考察季期间，团队共调研了74个洞穴，记录了702处使用矿物颜料绘制的图像及符号。

阔肯套山岩画群最显著的特征在于，很大一部分图像肉眼完全无法察觉。随着岁月的流逝，颜料渗入岩石表层，导致图像在视觉上几乎消逝。据专家评估，约有四分之一的图像仅能通过数字分析技术识别。

—人类的肉眼无法区分它们，但数字算法能将颜料痕迹从石壁背景中“剥离”出来，从而使图像尽可能还原到接近原始的状态。-研究人员解释说。

这是哈萨克斯坦考古史上首次为所有存有岩画的洞穴制作3D数字副本。这些模型不仅支持虚拟游览，还允许学者从各个角度研究画面，应用各种可视化滤镜，并在自然环境中分析岩画的空间逻辑。目前，所有数字模型均已向公众开放。

—我们已经对遗迹进行了完整的数字化登记。即使未来岩石受到自然损毁，其影像和图案也将为科学界永久保留，-扎伊采娃说。

研究工作并未就此止步。2026年，学者们计划开展考古模拟实验，旨在还原古代岩画的绘制工艺——从颜料的化学成分到所使用的绘画工具。

此外，该项目还将延伸至教育领域。乌斯卡曼博物馆将面向青少年组织互动课程，涵盖古代美术、数字复原及实验考古学等主题。

研究人员认为，现代技术、科学研究与科普教育的结合，不仅翻开了哈萨克斯坦古代历史的新篇章，更使得这些文化遗产能够以一种易于理解且完整保存的形式传承给子孙后代。