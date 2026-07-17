学者指出科学决策将成为数字化时代库鲁尔泰立法的重要基础

（哈萨克国际通讯社讯）专家表示，在哈萨克斯坦推进宪法改革和构建立法机构新模式的背景下，强化法律制定过程中的科学论证、专业评估和影响分析，将成为提升库鲁尔泰（Құрылтай）立法质量的重要保障。

在“库鲁尔泰——立法机构新架构的基础”专家研讨会上，议会制度研究所公共立法与国家治理中心主任肖尔潘·赛莫娃（Шолпан Саймова）围绕立法工作的科学化和专业化建设发表了相关观点。

她指出，随着宪法改革进入实践阶段以及立法机构向单院制模式转型，国家对立法质量提出了更高要求。库鲁尔泰选举的举行，标志着哈萨克斯坦政治制度和国家治理模式全面现代化进程的开启，也使立法工作的专业化保障机制显得尤为重要。

肖尔潘·赛莫娃表示，现代立法工作离不开科学研究、专业分析以及对法律实施效果的全面评估。提交至库鲁尔泰审议的每一项立法倡议，不仅需要接受法律层面的审查，还应充分评估其对经济、社会和生态环境等方面可能产生的影响。

她认为，随着库鲁尔泰组建原则的调整，政党纲领和立法倡议的质量将成为影响立法成效的重要因素。在这一过程中，能够为法律草案提供科学论证和专业分析的专家团队，其作用将进一步凸显。建立完善的专家咨询和分析支持机制，应成为新立法机构运行的重要组成部分。

肖尔潘·赛莫娃特别强调，现代信息分析系统和人工智能技术将在提升立法质量方面发挥重要作用。通过对海量数据进行分析，不仅能够发现现行法律体系中可能存在的矛盾和冲突，还能够更加准确地预测立法决策可能产生的社会影响，为科学决策提供依据。

此外，她表示，高质量的立法工作离不开社会各界的广泛参与。科研机构、专业协会、工商界代表、公民社会组织以及地方专家的积极参与，将有助于提高立法工作的科学性和公信力，并进一步增强社会公众对立法机构的信任。

肖尔潘·赛莫娃指出，库鲁尔泰选举是哈萨克斯坦政治现代化的重要组成部分。推动代表机构建设，需要同步完善立法程序，提高立法工作的透明度和对社会的责任意识，而法律质量将成为衡量新型国家治理模式成效的关键因素之一。

据了解，本次专家研讨会由哈萨克斯坦总统直属战略研究所主办，来自政府部门、智库机构、高校、社会组织以及专家学者等各界代表参加了活动。