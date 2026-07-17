学者观点：女性参与国家治理应更加注重实际影响力

（哈萨克国际通讯社讯）随着哈萨克斯坦推进宪法改革和新一届库鲁尔泰（Құрылтай）选举筹备工作，女性在国家治理中的作用再次成为社会关注的话题。专家认为，衡量女性在立法机构中的代表性，不应仅停留在人数和配额层面，更应关注她们在决策机制中的实际参与程度和影响力。

在阿拉木图举行的“库鲁尔泰——立法机构新架构的基础”专家研讨会上，Women in Tech Kazakhstan负责人阿谢姆·博拉特詹（Әсем Болатжан）表示，新一届库鲁尔泰的组建，是哈萨克斯坦落实宪法改革和推进政治体系现代化的重要阶段。在这一过程中，不仅需要完善国家制度建设，也需要实现政治代表性的高质量提升。

她指出，目前有关女性代表性的配额制度，只是推动女性参与政治的第一步，更重要的是女性是否真正参与国家重大决策，以及是否具备影响立法议程的能力。

阿谢姆·博拉特詹表示，在新一届库鲁尔泰组建完成后，社会关注的不应只是女性议员所占比例，还应包括她们在立法机构中担任领导职务的情况，例如委员会主席、副主席以及党团和工作组负责人等职位。

她认为，在新的选举规则下，各政党之间的竞争将更多体现在施政纲领、团队建设以及人才选拔质量等方面。因此，在制定政党候选人名单时，除了满足法定要求之外，更应关注女性是否有机会进入能够参与核心政治决策和影响立法议程的重要岗位。

阿谢姆·博拉特詹同时指出，社会对政治现代化的期待不仅体现在新面孔的出现，更体现在建立可持续的人才培养机制。她建议，各政党应从现在开始，为女性创造更加公平的发展环境，包括提供职业成长机会、参与地方党组织管理、加入地方议会、公共委员会和专家机构，以及参与政党纲领制定等。

她表示，只有建立系统的人才培养机制，才能使更多女性具备竞争立法机构领导岗位的能力。

在她看来，一个成熟的新政治体系，不仅应通过公开、公平和富有竞争力的选举来体现，也应体现在能够为不同社会群体提供平等的发展机会，并让他们真正参与国家重大决策过程。

据了解，本次专家研讨会由哈萨克斯坦总统直属战略研究所主办，来自政府部门、智库机构、高校、社会组织以及专家学者等各界代表参加了活动。