乌兹别克斯坦学者：副总统制度将维护政治连续性和平衡性

首先，专家重点强调了托卡耶夫总统在克孜勒奥尔达第五届国家库鲁尔泰上提出的各项举措的重要性。拉夫尚·纳扎罗夫认为，哈萨克斯坦正处于一场符合时代需求的政治变革的边缘。

- 目前，哈萨克斯坦正经历着历史性的变革。这不仅影响着国内政治局势，也影响着其外交政策走向。对于与哈萨克斯坦直接接壤的国家而言，这一点尤为重要。乌兹别克斯坦作为哈萨克斯坦的近邻和可靠伙伴，正密切关注着哈萨克斯坦正在进行的改革。我相信，哈萨克斯坦独立多年积累的政治经验，以及托卡耶夫总统的各项举措，必将为社会发展注入新的动力。-他说。

乌兹别克斯坦学者表示，向一院制议会模式过渡是一项非常重要的决定。尤其重要的是，这将使法律草案的定性分析机制更加系统化，并能及时通过。

- 这一进程有助于加快重要立法文件的通过。如今，监管和法律文件的快速审议和批准意味着能够及时应对不断变化的地缘政治形势。另一个重要议题是设立副总统职位。美国、墨西哥和印度等大国已有类似的经验。副总统制度有助于在过渡时期保持政治的连续性和平衡。我们认为，这是一个非常重要的政治举措。然而，这是一项复杂的改革。因此，我们应该以极其谨慎的态度对待，并将其提交公众讨论。-他说。

此外，拉夫尚·纳扎罗夫就议会名称是否应改为“库鲁尔泰”（Құрылтай）发表了看法。他指出，哈萨克斯坦是古代和中世纪民族国家形态，以及历史延续性的生动例证。

- “库鲁尔泰”一词在突厥民族中具有深厚的历史意义。由此可见，它生动地展现了古代和中世纪民族国家体制，以及历史的延续性。哈萨克斯坦正以此证明，它是拥有数百年历史的草原民主和政治国家制度的继承者。这是一个非常大胆的举措，也是一个重要的决定。-他说。

【编译：小穆】