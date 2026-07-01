学者解读副总统机制：强化权力衔接与政权过渡保障

—副总统机制的设立，是政治体系在复杂转型与结构重塑过程中迈出的重要一步。在传统权力分立体系中，权力通常划分为立法、行政和司法三大分支，而总统则负责在其间维持平衡与制约。这意味着总统不仅承担战略性职责，同时还需对内部政务运行进行统筹监督。副总统机制的引入，旨在加强总统对执行情况的掌控，是连接总统与各机构之间的一项辅助性制度安排，-她表示。

同时，热斯缇娜指出，副总统机制在保障政权平稳过渡方面同样发挥关键作用。

—根据相关规定，一旦总统因故无法履行职责，副总统将作为第二顺位官员临时代理总统职权，并需在两个月内启动并完成总统选举程序。在这一安排上，新宪法体现出重要制度调整。旧宪法规定相关职权依次移交至参议院议长、马吉利斯（议会下院）议长以及总理，而在新规则下，该职权首先由副总统行使，其后才是库鲁尔泰（议会）负责人，-她解释道。

她进一步分析称，若该职权由参议院议长行使，其将不得不同时承担多重职责，而其本职工作本应是确保立法工作的严谨与规范。

—副总统则不同，其不同时兼任其他权力分支的领导职务，而是直接负责贯彻执行总统指令的机制性角色。将相关职权交由副总统，有助于维持权力体系的平衡与制约。如果将此类职权交由立法机构行使，则可能导致立法权过度集中，从而削弱权力制衡原则。副总统机制则起到一种“安全缓冲”的作用，在维持平衡的同时，也能确保在两个月内完成新一届总统选举的组织工作，-她指出。

此外，热斯缇娜认为，副总统机制还有助于减轻总统的行政压力。