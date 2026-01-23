吉尔吉斯斯坦学者：哈萨克斯坦正在构建全新的国家治理模式

巴克特古洛夫认为，解读国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的一系列倡议，不能仅停留在当前的局部变化层面，而应放在更宏大的战略框架中加以审视。这些改革并非着眼于短期效果，而是旨在为国家的长期可持续发展奠定基础。

在他看来，哈萨克斯坦推进政治现代化的过程，体现了一位经验丰富、具有战略远见的政治家特质——将子孙后代的利益置于个人利益之上。

—这是一种不谋求个人私利、而是以国家未来和国民长远利益为先的成熟政治家典范。历史上，新加坡和阿联酋在改革进程中曾秉持类似的治理理念；若进一步回溯，美国国父们在建国初期同样展现出这样的长远考量，-他指出。

巴克特古洛夫特别强调，托卡耶夫总统在国家治理过程中系统性地捍卫和强化了民主原则。他表示，在哈萨克斯坦，凡涉及社会公共利益的重大决策，正越来越多地通过公民直接参与的方式来制定，其中包括全民公投等机制。这在很大程度上降低了政治危机和社会动荡发生的风险。

—在诸如核电站建设或宪法改革等重大议题上，仅依靠政治精英或掌握权力资源的特定群体达成共识显然是不够的。在这种情况下，必须在全国范围内形成真正的国民共识。这种立场正是确保国家稳定发展、有效规避危机的根本保障。-巴克特古洛夫总结道。

【编译：阿遥】