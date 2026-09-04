哈萨克斯坦学子在国际地球科学奥赛斩获9枚奖牌

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦青年地质学家代表队日前在意大利都灵举行的第19届国际地球科学奥林匹克竞赛（IESO 2026）中斩获9枚奖牌，包括1枚金牌、4枚银牌和4枚铜牌。

哈萨克斯坦国家队由曼苏尔·图尔松加利耶夫、阿米尔·达里诺夫、萨拉·穆赫塔尔哈诺娃和努里娅·穆汉别塔利4名学生组成。

在地球科学项目（Earth Science Project，ESP）团队赛中，曼苏尔·图尔松加利耶夫获得金牌，阿米尔·达里诺夫和萨拉·穆赫塔尔哈诺娃获得银牌，努里娅·穆汉别塔利获得铜牌。

在国际团队实地考察（ITFI）项目中，萨拉·穆赫塔尔哈诺娃和曼苏尔·图尔松加利耶夫获得银牌，阿米尔·达里诺夫和努里娅·穆汉别塔利获得铜牌。

此外，在个人笔试（Written Test）环节，阿米尔·达里诺夫再获一枚铜牌。

由此，哈萨克斯坦代表队在本届赛事中共获得9枚奖牌，其中1金、4银、4铜。

国际地球科学奥林匹克竞赛汇聚来自世界各国的中学生，旨在提升参赛者在地质学、地理学、环境科学以及其他地球科学领域的知识水平和实践能力。竞赛内容除理论知识外，还包括个人和团队项目，强调将所学知识应用于实际问题。

据介绍，哈萨克斯坦学生在赛前接受了系统培训，包括专家和教师授课、实践及野外训练，并强化团队协作能力。

主办方认为，参加此类国际赛事不仅有助于学生展示地球科学知识水平，也能够提升其分析问题、解决实际任务和团队合作的能力。

哈萨克斯坦代表队参加IESO 2026得到了沙赫马尔丹·叶谢诺夫基金会的支持，该基金会是本次代表队的主要赞助方。

此次成绩也被认为有助于进一步提升哈萨克斯坦中学生对地质学、地理学、生态学以及其他自然科学领域的兴趣，并为青年科研人才参与今后的国际科研和教育项目奠定基础。