09:32, 10 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦学子在KhIMIO2025国际奥赛中实现100%获奖
（哈萨克国际通讯社讯）11月5日至9日，KhIMIO2025国际数学与信息学奥林匹克竞赛在塔吉克斯坦首都杜尚别举行，哈萨克斯坦代表队以全员获奖的优异表现，为国家收获八枚奖牌。本届赛事共有来自10个国家的优秀学生参与角逐。
哈萨克斯坦队由14-15岁（7-8年级）和16-18岁（9-11年级）两个年龄组共八名学生组成，最终实现100%获奖率。
高中组（9-11年级）：
- 金牌 曼苏尔·马马达胡诺夫（信息学）——克孜勒奥尔达州“教育-创新”寄宿学校
- 银牌 阿尔迪亚尔·塞特拜（信息学）——阿斯塔纳市男子“教育-创新”寄宿学校
- 银牌 阿里·叶尔克布兰诺维奇（数学）——纳扎尔巴耶夫智力学校（阿拉木图）
- 银牌 别尔德别克·奥伦巴萨尔（数学）——阿特劳州第一“教育-创新”寄宿学校
初中组（7-8年级）：
- 银牌 艾哈迈德·别尔德穆拉特（数学）——阿克托别州“教育-创新”专业寄宿学校
- 银牌 铁米尔·奥拉兹别克（数学）——共和国物理数学学校（阿拉木图）
- 银牌 阿扎马特·拉希姆别尔季耶夫（信息学）——阿特劳州第一“教育-创新”寄宿学校
- 铜牌 伊斯兰·叶尔穆哈诺夫（信息学）——阿克托别州“教育-创新”寄宿学校
赛事工作语言为英语、俄语和塔吉克语，参赛选手在数学与信息学两大学科的理论和实践环节中展开激烈比拼。
哈萨克斯坦代表队的参赛得到教育部直接支持，并由“DARIN”共和国科学实践中心负责组织。
【编译：木合塔尔·木拉提】