别克帖诺夫要求加强边境管控 严防燃料非法外运

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开会议，听取有关部门和执法机构关于国内成品油市场形势的汇报，并就保障燃料供应和打击非法外运作出部署。

会议重点讨论了防止石油产品非法流出境外的措施。目前，哈萨克斯坦能源部已实施相关禁令，禁止部分石油产品和轻质馏分油通过公路和铁路运输方式出口，同时规定机动车辆每日跨越国境不得超过一次。

会上，内务部长叶尔詹·萨德诺夫、国家安全委员会副主席兼边防局局长叶尔兰·阿勒达朱马诺夫以及金融监管署副署长凯拉特·比扎诺夫分别汇报了相关工作情况。

别克帖诺夫强调，保障国内成品油市场稳定具有重要战略意义，必须采取有效措施防止燃料短缺，确保国家需求得到充分满足。

会议结束后，政府向有关部门下达多项任务：

加强边境管控，采取一切必要措施防止燃料短缺，确保国内市场稳定供应；

国家安全委员会边防局会同财政部和金融监测署加强国家边境监管，及时发现并严厉打击石油产品非法运输和走私行为；

能源部持续监测成品油生产、库存和消费情况，并根据市场变化及时提出补充调控措施。

政府表示，当前正持续开展打击石油产品非法流通专项行动。根据内务部数据，仅过去一个月内，执法部门就查获约12吨非法外运燃油，并发现54辆经过改装的大容量油箱车辆。相关车辆所有人已被依法追究责任。