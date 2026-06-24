首座核电站需要多少人才？原子能署详解培养计划与产业布局

（哈萨克国际通讯社讯）随着哈萨克斯坦首座核电站建设进入筹备关键阶段，人才培养、产业配套和本地化发展等问题备受关注。日前，哈萨克斯坦原子能署副署长瓦西里·拉夫列诺夫在JJ Studio节目中介绍了首座核电站的人才需求规模、培养计划以及项目对经济发展的带动作用。

建设高峰期用工规模将达1万人

拉夫列诺夫表示，哈萨克斯坦不仅计划建设首座核电站，未来还将推进多个核电项目。目前，位于巴尔喀什地区的首座核电站项目正与总承包商进行谈判，双方希望尽快完成合同文件签署。

为保障项目顺利实施，政府已提前启动人才储备工作。原子能署制定了系统性人才培养计划，并在工程开工前同步推进相关准备工作，以确保人才培养进度与项目建设需求相匹配。

根据规划，核电站建设期间的人力需求将逐步增长。建设第一年预计需要约2000名工作人员，第二年增至约5500人；在建设高峰期，即第4至第5年，用工规模将达到约1万人。核电站投入运营后，长期固定岗位预计约为1800个。

运营团队几乎全部由本国专家组成

在人才培养方面，哈萨克斯坦将把本地化作为重要目标。

拉夫列诺夫表示，政府计划在与总承包商签订的合同中明确人才培养义务，要求承包商负责培训未来核电站运营人员。

- 承包商将承担为我国核电站培养运行人员的责任，未来核电站运行团队几乎将全部由哈萨克斯坦专家组成。 - 他说。

据介绍，培养体系不仅包括专业理论课程，还将组织学员前往国外已投入运行的核设施开展实践培训，使其在核电站投运前获得实际工作经验。

拉夫列诺夫指出，政府并非仅着眼于为单个项目培养人才，而是希望借助核电站建设打造完整的核能产业体系。

- 我们制定的是长期、系统性的人才培养措施，目标不仅是为核电站提供一定数量的工作人员，更是要在哈萨克斯坦建立核能产业集群，培养新一代专业人才。 - 他说。

目前，哈萨克斯坦多所重点高校以及“博拉沙克”（Bolashak）国际奖学金项目等教育平台已参与相关人才培养工作。考虑到核电站建设周期长达约10年，培训工作也将分阶段推进。

核电站项目有望带动区域经济发展

除了能源领域发展外，核电站建设还被视为推动区域经济增长的重要契机。

拉夫列诺夫表示，大型基础设施项目通常会带动物流运输、酒店服务、设备供应等多个领域的发展，为中小企业创造新的市场机会。

- 如此大型的项目将产生巨大的市场需求，对建设地区中小企业发展形成强劲推动力。无论是物流运输、酒店服务，还是各类配套服务，都将从中受益。 - 他说。

他还表示，核电站项目有望推动新的建筑和工程产业集群形成，为企业扩大产能、签订长期合同创造条件。

在提高本地化水平方面，哈萨克斯坦政府已批准相关综合发展规划，并将通过“阿塔梅肯”企业家协会及行业协会加强与企业沟通。近期还将举办专题论坛，帮助企业与项目业主及承包商建立直接联系。

此外，政府还将鼓励外国企业与本地企业成立合资企业，并优先支持本国生产商和纳税企业参与项目建设。

拉夫列诺夫表示，尽管核电站项目对技术能力和本地化水平提出了更高要求，但政府相信，通过国家与企业共同努力，不仅能够顺利推进核电站建设，还将为哈萨克斯坦核能产业发展奠定长期稳定的工业基础。