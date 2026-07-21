别克帖诺夫要求加快推进比亚迪电动汽车在哈生产项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫要求加快推进比亚迪电动汽车在哈萨克斯坦生产项目，并表示政府将为项目实施提供必要支持。

别克帖诺夫在政府会议上指出，与全球领先电动汽车制造商开展合作，对哈萨克斯坦本国汽车工业发展具有重要意义。

在听取Astana Motors集团董事长努尔兰·斯马古洛夫有关与比亚迪合作情况的汇报后，别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦政府有意推动比亚迪电动汽车工厂在国内落地。

他说，政府将提供必要支持，并要求有关方面加快项目实施。

斯马古洛夫表示，公司正研究于2026年在哈萨克斯坦生产比亚迪公交车，并计划于2027年掌握比亚迪乘用车的生产技术。

他指出，比亚迪主要生产插电式混合动力汽车和纯电动汽车。Astana Motors需要掌握比亚迪汽车生产技术，以满足哈萨克斯坦消费者和经济发展的需求。

目前，比亚迪在哈萨克斯坦新能源汽车市场占据领先地位。2026年上半年，该品牌在哈销售汽车超过2000辆，其中纯电动汽车795辆。

经销商计划在2026年底前将比亚迪汽车销量提高至6500辆，并于2027年进一步增至1.2万辆。