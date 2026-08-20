养宠更要担责：哈萨克斯坦进一步强化宠物主人责任

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦进一步加强动物保护相关法律责任。自8月20日起，虐待动物、遗弃宠物以及因饲养管理不当导致动物伤人或造成财产损失等行为，将面临更加严格的处罚。

相关调整已纳入哈萨克斯坦生态和自然资源部长有关命令，并于20日起正式生效。

根据新规，对于虐待动物并导致其受伤或死亡的行为，刑事处罚将进一步加重。

按照《哈萨克斯坦共和国刑法典》第316条，相关违法行为所适用的社会服务时间将从此前的最高120小时提高至150小时，拘留期限则从30日延长至40日。此外，限制人身自由和监禁的期限也将相应提高。

新规还首次进一步明确了遗弃宠物及其幼崽的责任。

宠物主人如果没有将不再饲养的动物或其幼崽送至动物收容机构，而是直接遗弃，将被处以30个月度核算指标（АЕК）的罚款，即12.975万坚戈。

如果再次实施同类行为，罚款将提高至60个月度核算指标，即25.95万坚戈。

对于因动物管理不当造成人员受伤或财产损失的情况，宠物主人同样需要承担责任。

如果动物咬伤他人或造成他人财产损失，但相关行为尚未达到刑事犯罪标准，动物主人将被处以100个月度核算指标罚款，即43.25万坚戈。

如果再次发生同类情况，罚款将提高至150个月度核算指标，即64.875万坚戈。

此外，新规还进一步强化了宠物疫苗接种、绝育以及饲养具有特殊管理要求动物等方面的责任。未按规定为动物接种疫苗、实施绝育，或违反相关动物饲养管理规定，也将面临相应处罚。