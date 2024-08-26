哈马斯要求以色列遵守7月收到的停火方案

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，里什克在声明中强调了哈马斯的立场，即任何协议都必须包括永久停火、从加沙地带完全撤军、居民自由返回家园、救济和重建工作，以及“严肃的人质交换协议”。

本月15日，新一轮加沙停火谈判在卡塔尔首都多哈举行，16日暂停，此后在埃及首都开罗重启。卡塔尔、美国和埃及16日发表联合声明，称美国向哈马斯和以色列提出了一项以过去数周双方达成的协议为基础的过渡性提案。哈马斯随后拒绝该提案，并指责以总理内塔尼亚胡仍在设置障碍，提出新的条件和要求。

路透社称，当前谈判的关键分歧点之一在于，以色列在“费城走廊”的存在。两名埃及安全方面消息人士表示，调解人提出了一些替代以军在“费城走廊”和内察里姆走廊存在的方案，但没有一项方案被各方接受。

消息人士说，以色列还对哈马斯要求释放的数名巴勒斯坦被扣押者持保留意见，并要求这些被扣押者如果获释就离开加沙地带。

据法新社消息，哈马斯代表团在与埃及和卡塔尔调解人会晤并听取最新谈判结果后，于25日晚离开开罗。

CNN援引一名美国官员发言称，过去几天在开罗举行的会谈是本着各方达成一项可实施的最终协议的精神进行的，是“建设性的”，并称该进程将在未来几天通过工作组继续，以进一步解决剩余问题、处理相关细节。

综合CNN与以色列《耶路撒冷邮报》报道，以国防部下设的政府领土活动协调处(COGAT)表示，约25100瓶脊髓灰质炎疫苗于25日通过凯雷姆沙洛姆口岸运入加沙地带。

COGAT称，当地和国际医疗队将在“未来几天”为加沙地带未接种疫苗的儿童接种疫苗，并将与以色列军方协调，采取“人道主义暂停”措施，允许人们到达医疗中心接种疫苗。

报道称，巴勒斯坦卫生部确认疫苗已抵达加沙地带，并呼吁国际组织向以色列当局施压，停止其在加沙地带的军事行动。

本月16日，巴勒斯坦卫生部表示，加沙地带中部代尔拜拉赫确诊一例脊髓灰质炎病例，患者是一名10个月大的婴儿。

脊髓灰质炎俗称小儿麻痹症，是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，主要影响5岁以下儿童。患者可能出现发烧、头痛、肌肉疼痛、呕吐等症状，病情严重时可能瘫痪或死亡。该病尚无治愈方法，接种疫苗是预防该病最经济有效的方法。

25日，以色列与黎巴嫩真主党先后向对方发动空袭。综合路透社与黎巴嫩国家通讯社消息，黎真主党领导人纳斯鲁拉当日表示，将对当天行动结果进行评估。若不足，“我们将保留再次回应的权利”。