突厥斯坦州拟建纺织产业集群 将为LV和Gucci供货

外交部强调，引入世界知名品牌进入哈萨克斯坦，是负责与外国投资者合作的相关机构，特别是外交部和国有公司Kazakh Invest的优先方向之一。

据介绍，这项工作的重点是吸引投资发展生产、扩大产能，包括启动品牌产品生产企业，并在未来推动其在哈萨克斯坦设立贸易代表处和中心。

外交部提到，与中国利华集团签署的一项协议，计划在突厥斯坦州建设一个专注时尚产业的棉纺织产业集群。

—根据计划，其产品将供应给路易威登（Louis Vuitton）、古驰（Gucci）等奢侈品牌制造商。这表明哈萨克斯坦正逐步融入全球生产与贸易链，世界制造商对哈萨克斯坦市场的兴趣正在不断增长。-外交部指出。

该项目的目标是建立一个完整的棉花农工综合体，涵盖从棉花种植到纱线、面料、服装等纺织品生产的全产业链。

目前已划拨超过5万公顷土地用于棉花种植。计划建设10家工厂，其中4家用于棉花初加工，2家用于发展采用现代节水技术的滴灌系统，另有4家用于纺织品生产，包括缝纫和印染工厂。

【编译：阿遥】