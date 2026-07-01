阿斯塔纳旅游业持续升温 前五月吸引投资2500亿坚戈

据他介绍，2025年全年，阿斯塔纳共接待游客160万人次，其中外国游客超过38万人。国际游客主要来自俄罗斯、中国、土耳其、德国和美国，来自乌兹别克斯坦、中国和阿联酋的游客数量近年来持续增长。

扎纳巴耶夫指出，国际论坛、大型文化活动和演唱会数量不断增加，成为带动首都旅游业发展的重要因素。

与此同时，阿斯塔纳旅游业投资保持快速增长。数据显示，2026年1月至5月，首都旅游业吸引投资2500亿坚戈，较去年同期增长一倍，投资规模位居全国首位。

他说，2025年，阿斯塔纳旅游业固定资产投资达到4383亿坚戈，位居全国第一。近年来，该领域投资持续攀升，2024年、2023年和2022年分别达到2727亿坚戈、2014亿坚戈和1120亿坚戈。

目前，阿斯塔纳正在推进33个旅游领域投资项目，总投资额达2657亿坚戈。未来两至三年，首都计划新建24家酒店，其中包括Swissôtel、Holiday Inn和Wyndham Garden等四、五星级酒店。同时，还将建设"Les"生态公园、儿童夏令营、展览中心、公路服务设施以及配套游泳池的休闲公园等旅游基础设施项目。

扎纳巴耶夫表示，上述项目建成后，将进一步完善首都旅游基础设施，提升阿斯塔纳的旅游接待能力和国际旅游吸引力。