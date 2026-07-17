哈萨克斯坦旅游业持续升温 外国游客突破1570万人次

据哈萨克斯坦政府消息，目前已有1570万名外国公民到访哈萨克斯坦，其中1110万人在哈停留超过一天。与此同时，国内旅游市场保持增长，国内游客数量同比增长10%，达到860万人次。

旅游消费和投资也实现稳步增长。数据显示，全国酒店和旅游度假设施提供的服务总额同比增长17%，达到3500亿坚戈；旅游业投资额同比增长32.6%，达到1.256万亿坚戈。

自2020年以来，哈萨克斯坦累计实施573个旅游领域投资项目，带动全国旅游住宿设施数量增长25%，达到4482个。

为进一步提升国际旅游吸引力，哈萨克斯坦已对84个国家实行免签政策，并向102个国家和地区的公民提供电子签证服务，不断优化外国游客入境体验。

在航空运输领域，哈萨克斯坦目前已与30个国家建立国际航空运输合作关系，每周在145条国际航线上执飞812个国际航班。此外，全国17座机场实施第五航权“开放天空”政策，为国际航空公司运营提供更多便利。

旅游基础设施建设也在持续推进。肯德尔利、斋桑和卡通卡拉盖三座新机场正在建设中，阿尔卡雷克机场正在恢复运营。与此同时，阿拉木图、乌尔扎尔、奇姆肯特市和巴甫洛达尔等地机场的航站楼和跑道升级改造项目也在有序实施。

此外，哈萨克斯坦还制定了舒奇—布拉拜度假区、“曼格斯套”旅游区以及阿拉木图山地旅游集群的发展规划，进一步完善旅游服务体系，提升重点旅游目的地的综合接待能力。