哈萨克农业领域获1亿美元投资 将用于支持粮食生产和农户融资

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦农业部消息，哈萨克斯坦国家粮食运营商——粮食合同公司国家股份公司（“Азық-түлік келісімшарт корпорациясы” ҰК” АҚ）与欧亚开发银行（ЕАДБ）签署协议，将开通总额达1亿美元的信贷额度，用于支持哈萨克斯坦农业领域发展。

根据协议，相关资金将用于国家粮食运营商实施自身项目，同时为农户提供融资支持，鼓励优先农作物生产，并确保国内市场植物产品的稳定供应。

双方表示，此次合作旨在进一步加强哈萨克斯坦粮食安全，并推动农工综合体发展，使其继续成为促进国家经济增长的关键产业之一。

协议是在以国际投资和欧亚地区发展前景为主题的商业论坛期间签署的。

粮食合同公司第一副董事长伊尔达尔·伊斯马古洛夫（Илдар Исмагулов）表示，新增贷款将进一步扩大国家运营商支持农业领域发展的融资能力。

他说：

“我们感谢欧亚开发银行的战略合作伙伴关系。这笔融资体现了对粮食合同公司的高度信任，也表明公司作为保障哈萨克斯坦乃至整个地区粮食稳定的国家机构，正发挥着越来越重要的作用。”

欧亚开发银行副董事长鲁斯兰·达列诺夫（Руслан Дәленов）表示，此次协议是该行与粮食合同公司长期合作关系的自然延续。

他说：

“对欧亚开发银行而言，通过支持农工综合体等关键领域，促进成员国经济实现可持续发展具有重要意义。”

值得一提的是，国际评级机构穆迪评级（Moody’s Ratings）于2025年10月将粮食合同公司的信用评级展望从“稳定”上调至“正面”，显示出该国家运营商的财务稳健性进一步增强。